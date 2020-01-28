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الثلاثاء 28 يناير 2020 الموافق 03 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

33 مرشحًا.. «الوفد» يجري انتخابات المكتب التنفيذي.. السبت

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 03:09 م
جريدة الدستور
إسلام نصير
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يستعد حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة لإجراء انتخابات المكتب التنفيذي للحزب يوم السبت 1 فبراير، وذلك بعد إغلاق باب تلقي طلبات الترشح لعضوية المكتب التنفيذي لـ"بيت الأمة".

وقال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن الانتخابات التي ستجرى يوم السبت ستتم بشفافية وحيادية تامة لتختار الهيئة العليا للحزب ممثليها في المكتب التنفيذي للحزب من بين أعضائها، لافتًا إلي أنه يقف على مسافة واحدة من كل المرشحين.

وأضاف "أبو شقة" في تصريحات لـ"الدستور"، أن لجنة من شيوخ الوفد من غير المرشحين وبعض الشخصيات العامة سيتم تشكيلها للإشراف على سير العملية الانتخابية وإجراءات التصويت والفرز وإعلان النتيجة، مشيرًا إلى إن الحزب أرسى مبدأ الانتخابات حتى تأتي النتائج معبرة عن الإرادة الحقيقية لجموع الناخبين، استعدادًا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وتأكيدًا على الدور الريادي الكبير الذي يقوم به حزب الوفد.

وأوضح "أبو شقة" أنه ليس هناك أي اعتراضات من أي عضو بالهيئة العليا على إجراء انتخابات المكتب التنفيذي كل عام كما أشاع البعض، مؤكدًا أن الحزب متماسك ويستمع إلى الجميع، وذلك بهدف إرساء مبادئ الديمقراطية.

وتقدم لشغل منصب سكرتير عام حزب الوفد فؤاد بدراوي، وتقدم لشغل منصب نائب الرئيس وفقًا لأسبقية التقدم، كلٌ من الدكتور خالد قنديل، وعبد العزيز النحاس، والمهندس حسين منصور، والدكتور هاني سري الدين، والدكتور محمد عبده، وعمرو أبو اليزيد، والدكتور ياسر الهضيبي، والدكتور عبد السند يمامة، ومحمد عبد العليم داود، طارق سباق، للمنافسة على 5 مقاعد.

كما تقدم للترشيح على منصب السكرتارية المساعدة كل من أنور بهادر، وطارق تهامي، وعباس حزين، ومحمد فؤاد، وكاظم فاضل، وعصام الصباحي، واللواء هاني أباظة، والمهندس نبيل عبد الله، للمنافسة على 6 مقاعد، فيما تقدم لشغل منصب أمين الصندوق فيصل الجمال، وتدور المنافسة على منصب أمين الصندوق المساعد بين جمال شحاتة، واللواء سفير نور، وإبراهيم الشريف.

وترشح لعضوية المكتب التنفيذي كل من محمد حلمي سويلم، وصفوت عبد الحميد، وأحمد جاويش، والمهندس محمد الزاهد، وعيد هيكل، وحاتم رسلان، والدكتور عمر عبد الجواد، وعبد السلام الشيخ، ووجدي زين الدين، والمهندس حمدي قوطة، للمنافسة على 4 مقاعد.

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