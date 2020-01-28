شعبة الملابس: الأوكازيون بدأ مبكرًا لمواجهة ركود حركة البيع والشراء

كشف يحيى زنانيري، نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة، عن سبب بدء الأوكازيون الشتوي مبكرًا هذا العام، قائلًا: "لمواجهة ركود حركة البيع والشراء".وأضاف زنانيري، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المُذاع على فضائية "إم بى سى مصر2"، أن المتأثر في منظومة الأوكازيون هو الصانع وليس التاجر؛ لكون هناك عرف سائد بأن البضائع التي لا تٌباع تعود للصانع في نهاية الموسم.وأوضح نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة، أن الأوكازيون أصبح جزءًا أساسيًا للاستمرارية وليس لتحقيق أرباح، فالصانع يحاول أن يبيع 70% من البضائع بربح، و30% دون ربح أو بخسارة بسيطة.