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الثلاثاء 28 يناير 2020 الموافق 03 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 الاسكندرية الترم الاول

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 02:31 م
جريدة الدستور
الدستور
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تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية عقب اعتمادها بلحظات من اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية للترم الأول 2020، حيث حضر  يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم للمحافظة لتبلغ نسب النجاح 85.2٪، ليهتم طلاب الإسكندرية بالبحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية الآن برقم الجلوس فقط من خلال الرابط الذي نضعه في الدول الخاص بالنتائج.

وينتظر طلاب الصف الثالث الإعدادي 2020 محافظة الإسكندرية النتيجة الخاصة بهم والتي تظهر من خلال رقم الجلوس والاسم، بعد ان انتابهم حالة من القلق والتوتر في انتظار ظهور نتائج الطلاب الترم الأول.

وتجدر الإشارة إلى بدء ظهور نتائج الشهادة الإعدادية حيث ظهرت منذ يومين نتيجة محافظة كفر الشيخ، وخلال دقائق يتم الإعلان عن محافظة الإسكندرية، ومن خلال هذه المقالة ننشر لكم الرابط الرسمي للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي، كما نوضح لكم الدرجات والتقديرات للفصل الدراسي الأول.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

وعملت مديرية التربية والتعليم علي توفير الهدوء التام للطلاب أثناء الاختبارات، كما حظرت اصطحاب الهاتف المحمول داخل لجان الامتحانات، منعا لآي حالات غش، كما صرحت عن أن امتحانات الشهادة الإعدادية جاءت من داخل الكتاب المدرسي وفي مستوي الطالب المتوسط، وانتهت الاختبارات في كافة المواد الدراسية، مادة اللغة العربية، مادة اللغة الإنجليزية، مادة الدراسات الاجتماعية، مادة العلوم، مادة الرياضيات، يوم الخميس الموافق 23 يناير 2020، وفور الانتهاء مباشرة بدأت عمليات تصحيح كراسات الإجابات في جميع أنحاء الإسكندرية، حي وسط إسكندرية، حي شرق إسكندرية، حي غرب إسكندرية، حي المنتزه، حي الجمرك، حي العامريه.


نتائج الشهادة الإعدادية

النتيجة

الحالة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة
نتيجة الفصل الدراسي الاول 2020

قريبا
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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية
نتيجة الفصل الدراسي الاول 2020

قريبا
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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة
نتيجة الفصل الدراسي الاول 2020

قريبا
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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية
نتيجة الفصل الدراسي الاول 2020

قريبا
انتقل لصفحة النتيجة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية
نتيجة الفصل الدراسي الاول 2020

قريبا
انتقل لصفحة النتيجة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان
نتيجة الفصل الدراسي الاول 2020

قريبا
انتقل لصفحة النتيجة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط
نتيجة الفصل الدراسي الاول 2020

قريبا
انتقل لصفحة النتيجة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر
نتيجة الفصل الدراسي الاول 2020

قريبا
انتقل لصفحة النتيجة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر
نتيجة الفصل الدراسي الاول 2020

قريبا
انتقل لصفحة النتيجة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة
نتيجة الفصل الدراسي الاول 2020

قريبا
انتقل لصفحة النتيجة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف
نتيجة الفصل الدراسي الاول 2020

قريبا
انتقل لصفحة النتيجة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد
نتيجة الفصل الدراسي الاول 2020

قريبا
انتقل لصفحة النتيجة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة جنوب سيناء
نتيجة الفصل الدراسي الاول 2020

قريبا
انتقل لصفحة النتيجة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط
نتيجة الفصل الدراسي الاول 2020

قريبا
انتقل لصفحة النتيجة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج
نتيجة الفصل الدراسي الاول 2020

قريبا
انتقل لصفحة النتيجة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس
نتيجة الفصل الدراسي الاول 2020

قريبا
انتقل لصفحة النتيجة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء
نتيجة الفصل الدراسي الاول 2020

قريبا
انتقل لصفحة النتيجة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية
نتيجة الفصل الدراسي الاول 2020

قريبا
انتقل لصفحة النتيجة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم
نتيجة الفصل الدراسي الاول 2020

قريبا
انتقل لصفحة النتيجة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا
نتيجة الفصل الدراسي الاول 2020

قريبا
انتقل لصفحة النتيجة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ
نتيجة الفصل الدراسي الاول 2020

الآن النتيجة
انتقل لصفحة النتيجة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة مطروح
نتيجة الفصل الدراسي الاول 2020

بعد قليل
انتقل لصفحة النتيجة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية
نتيجة الفصل الدراسي الاول 2020

قريبا
انتقل لصفحة النتيجة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا
نتيجة الفصل الدراسي الاول 2020

قريبا
انتقل لصفحة النتيجة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوداي الجديد
نتيجة الفصل الدراسي الاول 2020

قريبا
انتقل لصفحة النتيجة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية
نتيجة الفصل الدراسي الاول 2020

قريبا
انتقل لصفحة النتيجة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية
نتيجة الفصل الدراسي الاول 2020

قريبا
انتقل لصفحة النتيجة



وقالت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 خلال الساعات المقبلة، وسيتم نقل الأخبار حول اعتمادها من قبل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وتعلن مديرية التربية نسب النجاح للطلاب الذين أدوا اختبارات الفصل الدراسي الأول وعددهم 82 ألف طالب ويتم ترتيب الإدارات التعليمية من الأعلى نسبة وحتى الأقل من إدارة شرق، غرب، وسط، برج العرب، العجمي، والجمرك التعليمية.

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