اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 الاسكندرية الترم الاول

تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية عقب اعتمادها بلحظات من اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية للترم الأول 2020، حيث حضر يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم للمحافظة لتبلغ نسب النجاح 85.2٪، ليهتم طلاب الإسكندرية بالبحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية الآن برقم الجلوس فقط من خلال الرابط الذي نضعه في الدول الخاص بالنتائج.
وينتظر طلاب الصف الثالث الإعدادي 2020 محافظة الإسكندرية النتيجة الخاصة بهم والتي تظهر من خلال رقم الجلوس والاسم، بعد ان انتابهم حالة من القلق والتوتر في انتظار ظهور نتائج الطلاب الترم الأول.
وتجدر الإشارة إلى بدء ظهور نتائج الشهادة الإعدادية حيث ظهرت منذ يومين نتيجة محافظة كفر الشيخ، وخلال دقائق يتم الإعلان عن محافظة الإسكندرية، ومن خلال هذه المقالة ننشر لكم الرابط الرسمي للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي، كما نوضح لكم الدرجات والتقديرات للفصل الدراسي الأول.
نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية
وعملت مديرية التربية والتعليم علي توفير الهدوء التام للطلاب أثناء الاختبارات، كما حظرت اصطحاب الهاتف المحمول داخل لجان الامتحانات، منعا لآي حالات غش، كما صرحت عن أن امتحانات الشهادة الإعدادية جاءت من داخل الكتاب المدرسي وفي مستوي الطالب المتوسط، وانتهت الاختبارات في كافة المواد الدراسية، مادة اللغة العربية، مادة اللغة الإنجليزية، مادة الدراسات الاجتماعية، مادة العلوم، مادة الرياضيات، يوم الخميس الموافق 23 يناير 2020، وفور الانتهاء مباشرة بدأت عمليات تصحيح كراسات الإجابات في جميع أنحاء الإسكندرية، حي وسط إسكندرية، حي شرق إسكندرية، حي غرب إسكندرية، حي المنتزه، حي الجمرك، حي العامريه.
نتائج الشهادة الإعدادية
النتيجة
الحالة
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة
نتيجة الفصل الدراسي الاول 2020
قريبا
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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية
نتيجة الفصل الدراسي الاول 2020
قريبا
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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة
نتيجة الفصل الدراسي الاول 2020
قريبا
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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية
نتيجة الفصل الدراسي الاول 2020
قريبا
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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية
نتيجة الفصل الدراسي الاول 2020
قريبا
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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان
نتيجة الفصل الدراسي الاول 2020
قريبا
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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط
نتيجة الفصل الدراسي الاول 2020
قريبا
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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر
نتيجة الفصل الدراسي الاول 2020
قريبا
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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر
نتيجة الفصل الدراسي الاول 2020
قريبا
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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة
نتيجة الفصل الدراسي الاول 2020
قريبا
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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف
نتيجة الفصل الدراسي الاول 2020
قريبا
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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد
نتيجة الفصل الدراسي الاول 2020
قريبا
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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة جنوب سيناء
نتيجة الفصل الدراسي الاول 2020
قريبا
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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط
نتيجة الفصل الدراسي الاول 2020
قريبا
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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج
نتيجة الفصل الدراسي الاول 2020
قريبا
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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس
نتيجة الفصل الدراسي الاول 2020
قريبا
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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء
نتيجة الفصل الدراسي الاول 2020
قريبا
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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية
نتيجة الفصل الدراسي الاول 2020
قريبا
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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم
نتيجة الفصل الدراسي الاول 2020
قريبا
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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا
نتيجة الفصل الدراسي الاول 2020
قريبا
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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ
نتيجة الفصل الدراسي الاول 2020
الآن النتيجة
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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة مطروح
نتيجة الفصل الدراسي الاول 2020
بعد قليل
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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية
نتيجة الفصل الدراسي الاول 2020
قريبا
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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا
نتيجة الفصل الدراسي الاول 2020
قريبا
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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوداي الجديد
نتيجة الفصل الدراسي الاول 2020
قريبا
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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية
نتيجة الفصل الدراسي الاول 2020
قريبا
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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية
نتيجة الفصل الدراسي الاول 2020
قريبا
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وقالت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 خلال الساعات المقبلة، وسيتم نقل الأخبار حول اعتمادها من قبل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وتعلن مديرية التربية نسب النجاح للطلاب الذين أدوا اختبارات الفصل الدراسي الأول وعددهم 82 ألف طالب ويتم ترتيب الإدارات التعليمية من الأعلى نسبة وحتى الأقل من إدارة شرق، غرب، وسط، برج العرب، العجمي، والجمرك التعليمية.