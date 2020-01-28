عفيفي: السينما المصرية ارتبطت بمدى الوعي السياسي للأحداث

قال الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ بجامعة القاهرة، إن نشأة السينما في مصر ارتبطت بمدى الوعي السياسي للأحداث العالمية.وأضاف عفيفي، خلال كلمته بندوة "السينما الفلسطينية في النصف الأول من القرن العشرين"، بقاعة ضيف الشرف بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، بحضور الكاتب يوسف الشايب من الأردن، ويدير النقاش الكاتب الصحفي بشري محمد، أن الهدف من إنشاء السينما وطني، وهو الأمر الذي لم يختلف في فلسطين.ولفت إلى أن بدايات السينما كانت في قاعات المقاهي، والتي كان أصحابها أجانب وبعدها تحولت إلى دور سينما، والتي كان يملكها أيضًا أوروبيون بحكم إقامتهم في البلاد.وتقام فعاليات هذه الدورة من المعرض خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في التجمع الخامس بالقاهرة.وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من إفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية - معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.