«تميم» يعاقب أبناء «الغفران».. 6 آلاف قطري بين مسجون وبدون

6000 فرد من أبناء قبيلة «الغفران» القطرية، تعرَّضوا لعقاب جماعي؛ بدءا من سحب جنسيتهم والزج بهم في السجون إلى التعذيب على يد نظام «الحمدين».وعشيرة «الغفران» هي واحدة من مجموعة من القبائل التي تنتمي لآل «مرة»، التي يتوزع أبناؤها في كل من السعودية وقطر.وتعود أسباب الاضطهاد التي تعانيه القبيلة إلى عام 1996، حين انقلب حمد بن خليفة على والده، قبل أن يصبح حاكمًا للبلاد.وخلال الأحداث التي صاحبت عملية الانقلاب الأبيض، أيد عدد من أبناء القبيلة الشيخ خليفة من أجل العودة إلى الحكم، ما أدى بالسلطات الجديدة إلى اتهام القبيلة بالتحريض والتخطيط لانقلاب على النظام، بحسب ما يذكر أبناء القبيلة.في الملف التالي "الدستور" ترصد القصة الكاملة لقبيلة الغفران؛ من سحب الجنسية إلى التدويل. شاهد6000 فرد من أبناء قبيلة «الغفران» القطرية، تعرَّضوا لعقاب جماعي؛ بدءا من سحب جنسيتهم والزج بهم في السجون إلى التعذيب على يد نظام «الحمدين».وعشيرة «الغفران» هي واحدة من مجموعة من القبائل التي تنتمي لآل «مرة»، التي يتوزع أبناؤها في كل من السعودية وقطر.وتعود أسباب الاضطهاد التي تعانيه القبيلة إلى عام 1996، حين انقلب حمد بن خليفة على والده، قبل أن يصبح حاكمًا للبلاد.وخلال الأحداث التي صاحبت عملية الانقلاب الأبيض، أيد عدد من أبناء القبيلة الشيخ خليفة من أجل العودة إلى الحكم، ما أدى بالسلطات الجديدة إلى اتهام القبيلة بالتحريض والتخطيط لانقلاب على النظام، بحسب ما يذكر أبناء القبيلة.في الملف التالي "الدستور" ترصد القصة الكاملة لقبيلة الغفران؛ من سحب الجنسية إلى التدويل.