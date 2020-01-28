الكتب العلمية تخطف أنظار شباب معرض الكتاب

شهد جناح دار الفجر للنشر والتوزيع، إقبالا كثيفا من المواطنين، في يومه السابع، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ٥١، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية.وتوافد على المعرض منذ الصباح العديد من الشباب قاصدين جناح دار الفجر، وكان الشباب هي الفئة الأكثر انتشارا داخل الدار باحثين عن الكتب العلمية.وشملت الدار عدة كتيبات بمختلف الأنواع العلمية، وأكثر ما يجذب الشباب على كتب دار الفجر أنه يوجد بها جميع الكتب العلمية من الفيزياء والتربية وعلم النفس القانون الكيمياء العلوم السياسية وعلم الاجتماع والتاريخ، اللغة العربية، المكتبات والمعلومات والصحافة والإعلام والإدارة، التربية وعلم النفس والعلوم الزراعية والأغذية، وبعض الكتب مثل كيف تكون سعيدا، كيفية التغلب على الفوبيا والتفاوض الدبلوماسي بين الدول.وتقام فعاليات هذه الدورة من المعرض خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في التجمع الخامس بالقاهرة.وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من أفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.