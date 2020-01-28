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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

فيلم «سوق الأحد: طرابلس» يشارك في أيام الحامّة السينمائية بتونس

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 02:28 م
جريدة الدستور
حسين الجندي
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يشارك الفيلم الوثائقي القصير "سوق الأحد: طرابلس" في مهرجان أيام الحامّة السينمائية في دورته الثالثة والتي تعقد في الفترة (1 - 6 فبراير) بمدينة قابس التونسية.

أيام الحامّة السينمائية هو حدث تنظمه جمعية مهرجان الحامّة الدولي، هدفها تطوير وتعزيز السينما العربية والعالمية التي تعكس إبداع المنطقة العربية وتعالج قضاياها الراهنة.

وتضم أيام الحامة السينمائية هذا العام 30 عملًا سينمائيًا، ما بين الأفلام الروائية القصيرة، الوثائقية، التجريبية والرسوم المتحركة، والتي ستتاح لهم الفرصة للتنافس أمام لجنة تحكيم دولية.

وفاز فيلم "سوق الأحد: طرابلس" بجائزة الزيتون الذهبي لأفضل فيلم مستقل من مهرجان جامعة سيدة اللويزة السينمائي الدولي، كما شارك في عدة مهرجانات دولية كان آخرها مهرجان أفلام الحضر في فرنسا، مهرجان الشارقة السينمائي لمؤسسة الشارقة للفنون، مهرجان سان سابستيان لأفلام حقوق الإنسان بإسبانيا، كما عُرض في العديد من المهرجانات، منها مهرجان ساو باولو السينمائي الدولي، مهرجان كليرمونت السينمائي الدولي للأفلام القصيرة، مهرجان مونتريال الدولي للأفلام الوثائقية، ومهرجان كرامة لحقوق الإنسان ببيروت.

ويتناول الفيلم قصة مجموعة من المحاربين السابقين تمزقهم الحرب الأهلية اللبنانية والاحتلال السوري، وفي رحلتهم نحو الحُرية، يتجهون إلى مدينة طرابلس، حيث يستقر بهم المقام في السوق الشعبي، أو سوق يوم الأحد، الذي يتحول مع الوقت إلى أكثر من مجرد سوق بالنسبة لهم، ليصبح المكان حيث يجدون الحرية، الفيلم الوثائقي من إخراج يحيى مراد.

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