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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

التضامن: التحقيق فى تعدى مشرفة بالضرب على نزيلة دار أيتام (فيديو)

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 02:27 م
جريدة الدستور
سارة الوردانى
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قال محمد كمال الدين حجاجى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية، إنه قد قام بإحالة واقعة تعدي إحدى مشرفات دار أيتام بمدينة العاشر من رمضان، بالضرب المبرح على فتاة يتيمة من نزيلات المكان، للنيابة العامة.

وأضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، فى تصريحات صحفية خاصة لـ"الدستور":  «أنه تم إيفاد لجنة من مديرية التضامن الإجتماعى، للتحقيق العاجل فى الواقعة، بعد وصول شكاوى بتداول مقطع فيديو لواقعة التعذيب على مواقع التواصل الاجتماعى"، لافتا إلى متابعة المديرية وحرصها على حل جميع المشكلات والشكاوى التى ترد أو يتم تداولها عبر صفحات التواصل الاجتماعى، والمواقع الإخبارية.

وأكد وكيل الوزارة، أنه قد تم تحرير محضر يحمل رقم 1161 لسنة 2020، جنح قسم أول العاشر من رمضان.

وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، قد تداولوا فيديو لمشرفة بجمعية تدعى نهر الحياة، بمدينة العاشر من رمضان، تتعدى بالضرب المبرح على نزيلة يتيمة من الدار وسط حالة من الصراخ لباقى النزيلات واستعطافها لتترك الفتاة.
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