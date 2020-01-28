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مصر

أكاديمية البحث العلمي تطلق الشبكة القومية للتكنولوجيا الحيوية

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 02:25 م
جريدة الدستور
إسراء جمال
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أطلق محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، الشبكة القومية لخبراء التكنولوجيا الحيوية ضمن برنامج الشبكات العلمية القومية المتخصصة، بحضور الدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة الأسبق، الدكتور إسماعيل سراج الدين، المدير الأسبق لمكتبة الإسكندرية، وحسين منصور، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وجينا الفقى، المشرف على برنامج الشبكات العلمية، وعدد من رؤساء الجامعات والمراكز البحثية.

ويبلغ عدد الجهات المشاركة في الشبكة القومية لأبحاث التكنولوجيا الحيوية 14 جهة،هى جامعات القاهرة (كلية زراعة وكلية علوم) وجامعة الإسكندرية، دمنهور، بنى سويف، المنصورة، مصر للعلوم والتكنولوجيا“MUST”، أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب "MSA، المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، المركز القومى للبحوث، جهاز شئون البيئة، جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل، معهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية بمركز البحوث الزراعية، ومدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية.

وأكد صقر أن برنامج الشبكات العلمية القومية المتخصصة هو أحد مبادرات أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والذي يهدف إلى تجميع القدرات المصرية بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية والتي تعمل فى جزر منعزلة متوازية مما يؤدى إلى تكرار الجهود بدلا من تكاملها وتفتيت التمويل وإهدار الموارد، ويهدف البرنامج أيضًا إلى بناء قاعدة بيانات مدققة متكاملة من العلماء والخبراء فى المجالات العلمية المختلفة، خاصة فى العلوم البينية والمتقدمة، كما تهدف أيضًا الي إجراء بحوث ودراسات مشتركة تتفق وخطط وأولويات الدولة كما تستهدف علي المدي البعيد المشاركة فى البحوث والمشروعات الدولية ذات الصلة بمجال الشبكة. والبرنامج هو أحد الآليات التنفيذية لاستراتيجية مصر للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030، التى من أهم أهدافها تهيئة بيئة مشجعة للبحث العلمى وبناء القدرات الوطنية.

وأوضحت د. جينا الفقي، المشرف على برنامج الشبكات العلمية، أن عدد الشبكات بلغ١٠ شبكات قومية، منها ٧ فى مرحلة العمل بمجالات العلوم النووية والتكنولوجيا الحيوية وأمراض السرطان والثقافة العلمية والمسابك والمعشبات وتكنولوجيا النانو وجارى انشاء شبكات الرياضيات والمتاحف العلمية والطب الشخصى.

وأضافت د. نجلاء عبدالله أحمد، منسق الشبكة القومية لخبراء التكنولوجيا الحيوية أن الشبكة تهدف إلى تيسير إستخدام الأجهزة العلمية والإمكانيات البحثية المتوفرة في الجهات الأعضاء بالشبكة طبقًا لمجموعة من الضوابط التي تقرها الأكاديمية بالتعاون مع الجهات المشاركة بالشبكة مما يضمن حسن الإستفادة من الثروة المتاحة من الأجهزة والمعدات والغير مستخدمة بصورة فاعلة، وهو الأمر الذي يوفر الأموال التي تستخدم لشراء أجهزة جديدة بالرغم من أنها موجودة بالفعل في الجهات المختلفة.

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