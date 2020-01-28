فيلم وثائقى عن دور المرأة فى المجتمع بمعرض الكتاب

عرض القائمون على ندوة "دور المرأة في الحياة الاجتماعية والسياسية" بمعرض القاهرة للكتاب، منذ قليل، فيلمًا وثائقيًا، باحثًا عن دور المرأة وإنجازاتها في المجتمع المصري منذ عهد الملكية وحتى اليوم، من خلال الاستدلال بعدة نماذج ناجحة في المجتمع، من بينها هدى شعراوي، صفية زغلول، وغيرهما من السيدات اللاتي طالبن بعدد من المطالبات السياسية المختلفة.وتقام فعاليات هذه الدورة من المعرض خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في التجمع الخامس بالقاهرة.وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من إفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان، شخصية عام المعرض.وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة، وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية - معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.