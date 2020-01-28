البحرين تؤكد استمرارية عمل بعثتها الدبلوماسية فى بكين

أكدت وزارة الخارجية البحرينية استمرارية عمل بعثة المملكة الدبلوماسية في بكين وتوفير كامل الدعم لجميع المواطنين في الصين.وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، اليوم الثلاثاء، أن البعثة على تواصل دائم مع الملحق الثقافى لمتابعة شئون الطلبة لتذليل كل الصعاب التى قد تواجههم في حال رغبتهم بمغادرة الصين.وأشارت إلى أنه نظرًا لتفشى فيروس (كورونا) في الصين لا بد من أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن المناطق التي ينتشر فيها الفيروس، والتشديد على ضرورة الالتزام التام بالإرشادات العامة التى تصدرها السلطات المحلية في بكين.ونشرت الوزارة أرقام التواصل مع سفارة المملكة لدى الصين ومكتب المتابعة بوزارة الخارجية فى المملكة، والذي يعمل على مدار الساعة للرد على كل الاستفسارات التي ترد الوزارة.