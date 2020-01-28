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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

خبير ألماني: الكمامة لا تحمي من فيروس «كورونا»

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 02:18 م
جريدة الدستور
وكالات
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قال خبير ألماني في مجال الأمراض المعدية إن إجراءات حماية المواطنين في ألمانيا ضد الإصابة بفيروس "كورونا"، مثل وضع كمامة، أمر غير ضروري، رغم تأكد إصابة أول حالة بالفيروس في ألمانيا.

ورأى بِرند زالت سبرجر رئيس الجمعية الألمانية للأمراض المعدية، التابعة لمستشفى "ريجنسبورج الجامعي" أن الحماية الشخصية "سخيفة تمامًا في الوضع الحالي".

وأكد الخبير في تصريحات له اليوم الثلاثاء، أن السلطات الصحية في ألمانيا تقوم بعملها "بشكل رائع" لحماية المواطنين، وأن باستطاعة المواطنين أن يعولوا عليها.

وأوضح الخبير الألماني أن ما يعرف بأقنعة الوجه التي تشبه أقنعة الجراحين، لم تُعَد لحماية الإنسان من العدوى، بل يراد منها في الأصل أن تمنع وصول قطرات معدية من الجهاز التنفسي للجراحين إلى منطقة الجراحة.

كما أشار الخبير الألماني إلى أن هذا القناع يكون مجديًا ومفيدًا عندما يرتديه أحد المصابين بالإنفلونزا من أجل حماية الآخرين من الإصابة بالعدوى، ولكنه لا يفيد كثيرًا في حماية صاحبه من العدوى القادمة إليه من آخرين.

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