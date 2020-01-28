بدء محاكمة المتهمين في قضية «فساد المليار دولار»

بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، نظر جلسة محاكمة المتهمين باختلاس مليار دولار من أموال شركة في القضية المعروفة إعلاميا بـ فساد المليار دولار، داخل غرفة المداولة.عقدت الجلسة برئاسة المستشار أسامة جامع، بعضوية المستشارين وجيه شقوير، مجدي عبد المجيد عبد اللطيف، مدحت فاروق خاطر، بأمانة سر سعيد عبد الستار.كان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، قد أمر بإحالة "محمد. م"، نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للشركة واثنين آخرين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم باختلاس ما يقارب المليار دولار من أموال الشركة وتهريبها إلى قطر ودول أخرى.