وزير الطيران المدنى يتابع إجراءات الحجر الصحى بمطار القاهرة

زار الطيار محمد منار، وزير الطيران المدنى، صباح اليوم، مكتب الحجر الصحى بمطار القاهرة الدولى لمتابعة ما يتم من إجراءات وقائية واحترازية من أجل ضمان السلامة الصحية والوقائية للركاب والعاملين فى ظل المخاوف الدولية من انتشار فيروس كورونا مؤخرًا بالصين.وأعطى وزير الطيران توجيهاته لجميع العاملين بالحجر الصحى بالالتزام الشديد نحو تطبيق كافة الإجراءات والتعليمات الصادرة من وزارة الصحة، مشددًا على ضرورة اتباع المعايير والضوابط الدقيقة من أجل تطبيق أعلى درجات الوقاية ومنع انتشار العدوى، وفقًا لمتطلبات منظمة الصحة العالمية من خلال الفحص الطبى الشامل لجميع الرحلات الجوية خاصة القادمة من المدن الصينية.من جانبه، أشار الدكتور حازم حسين، مدير الحجر الصحى بميناء القاهرة الجوى، إلى أن هناك تنسيقا وتعاونا تاما بين وزارة الطيران المدنى ووزارة الصحة وجميع الجهات المعنية العاملة بالمطار، منذ ظهور الفيروس على الصعيد الدولى، وتتم المتابعة الدقيقة بين كافة الجهات.وفى أعقاب الزيارة، تفقد وزير الطيران المدنى مبنى الركاب رقم "٣" بمطار القاهرة، للاطمئنان على سير العمل وانتظام التشغيل ومتابعة انسيابية حركة الركاب والطائرات.