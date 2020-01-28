العدل الإسرائيلية: تقديم لائحة الاتهام بحق نتنياهو إلى محكمة بالقدس

قالت وزارة العدل الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، إنه تم تقديم لائحة الاتهام بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى المحكمة المختصة في مدينة القدس.وكان قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان له اليوم، إنه سيسحب طلبه المقدم للكنيست بمنحه الحصانة من المحاكمة بتهم الفساد، مشيرًا إلى أنه لا يريد أن تعرقل المداولات البرلمانية "صفقة القرن".وتابع أن إجراءات الحصانة في البرلمان كانت ستصبح "سيركا"، وإنه لا يريد المشاركة في هذه "اللعبة القذرة".وأضاف: "أبلغت رئيس الكنيست بأنني أسحب طلبي في الحصول على الحصانة".