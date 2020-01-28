لوحات إرشادية.. وسيلة معرض الكتاب للوصول إلى دور النشر

لوحات وفرتها الهيئة المنظمة لمعرض الكتاب، لمساعدة رواد المعرض للوصول إلى دور النشر، ومن ثم الكتب والقاعات، حيث توفر ١٠ لوحات كبيرة على مداخل معرض الكتاب، متواجدة بالقرب من المعرض، مقسمة على ٥ قاعات.وقالت أماني أحمد، أحد زوار معرض الكتاب، إن اللوحة الإرشادية ساعدتها هي وخطيبها للوصول إلى دور النشر التي تريدها؛ نظرًا لكثافة عدد دور النشر بالمعرض.والتقط منها حسن الصبيح، طرف الحديث قائلًا: "بدون اللوحات كنا أخدنا وقت كبير عشان نلاقي القاعة اللي محتاجينها".