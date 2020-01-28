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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مدربة ميكانيكا السيارات: قررت خوض تجربة العمل دون خوف أو تردد

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 02:10 م
جريدة الدستور
ياسمين عباس
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قالت دنيا أشرف، مدربة ميكانيكا السيارات، إنها بعد حصولها على الشهادة الإعدادية تيقنت أنها تريد الاستمرار في التعليم الفني، وهذا لإيمانها القوي بأنه واحد من أهم الجهات التعليمية التي تنهض بها الشعوب وتقدم الدول.

وأضافت دنيا أشرف، خلال لقائها ببرنامج "صباح الورد" المُذاع على فضائية "ten"، أنها كسرت كل القيود والأعراف التقليدية في ضرورة التحاق الفتاة بالتعليم الثانوي العام بالرغم من أن مجموعها كان يسمح لها بدخول ثانوي عام، وأصرت على الالتحاق بمدرسة فنية.

وأشارت مدربة ميكانيكا السيارات إلى أنها التحقت بقسم السيارات في المعهد الفني، معقبة: "لم يكن في خاطري إطلاقًا، ولعبت الصدفة دورًا في ذلك، كل ما في الأمر أنني كنت متفوقة خلال دراستي، من يومها قررت أن أخوض هذه التجربة دون خوف أو تردد".

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