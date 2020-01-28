أميرة محمود: «حبي للرغي» سبب دخولي مجال الـ«بوكتيوب»

قالت أميرة محمود، إن سبب دخولها مجال الـ"بوكتيوبر" في فبراير لعام 2019؛ أنها كانت ترغب في الكلام ومشاركة الناس الكتب التي تقرأها وأعجبت بها، مشيرة إلى أنها تحب "الرغي" وخاصة أن يكون في إطار موضوع العمل الأدبي، التي من الممكن أن تفيد الآخرين.وأوضحت أميرة، خلال إلقاء كلمتها بندوة "البوكتيوبرز: قصتي كيف بدأت"، التي أقيمت بقاعة الشعر ضمن فعاليات معرض الكتاب، أن أكثر ما يزعجها هي التعليقات السلبية، وخاصة التي لا علاقة لها بمحتوى الحلقات، كأن تكون ذات علاقة بحياتها الشخصية، معربة عن سعادتها بدخولها ذلك المجال إلى جانب عملها الأساسي.وتقام فعاليات هذه الدورة من المعرض خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في التجمع الخامس بالقاهرة.وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من أفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.