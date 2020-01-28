7 مليارات دولارات فاتورة استيراد السلع الأساسية.. وتراجع العدس والذرة

أظهرت أحدث تقارير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات مصر من السلع الغذائية الأساسية سجلت تراجعًا خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2019، أبرزها منتجات العدس والذرة والفول.وارتفعت جملة واردات مصر من السلع الزراعية لـ 6.9 مليار دولار خلال الفترة بين شهري يناير وأكتوبر 2019، مقابل 6.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بنسبة ارتفاع قدرها 6.9%.وكشف تقرير الإحصاء، أن واردات مصر من عدس يابس انخفضت لـ 33.4 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2019 مقابل 54.6 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بتراجع قدره 21.1 مليون دولار خلال عام بنسبة 38.7%.وأضاف تقرير الإحصاء، أن واردات مصر من الذرة سجلت تراجعًا لـ 805.9 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2019 مقابل 1.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 613.8 مليون دولار بنسبة تراجع بلغت 43.2%.وفى المقابل، سجلت واردات فول عريض ارتفاعًا لـ 254.3 مليون دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأكتوبر 2019 مقابل 179.9 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بزيادة بلغت نسبتها 41.3%، كما ارتفعت واردات القمح من 2.1 مليار دولار لـ 2.4 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.