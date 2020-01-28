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الثلاثاء 28 يناير 2020 الموافق 03 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إصابة ضابط شرطة أثناء ضبط مسجل بالبساتين

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 02:08 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هدير مصطفي
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كشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة عن إصابة ضابط شرطة بإصابات خطيرة أثناء تأدية عمله ومحاولته القبض على مسجل خطر بمنطقة دار السلام.

تلقى مدير أمن القاهرة إخطارا يفيد بإصابة الرائد محمد عبد الحليم، معاون مباحث قسم شرطة دار السلام إصابات بالغة أثناء مطاردته لمسجل خطر مسلح، وتم نقله للمستشفي لتلقي العلاج.

وكشفت تحريات المباحث عن أن الضابط المصاب كان في مأمورية لضبط مسجل خطر ومحكوم عليه وفور علمه بتواجد المتهم داخل مسكنه، توجه للقبض عليه ولكنه فوجئ بالمتهم وبعض أنصاره من المتهمين يعتدون عليه والقوة المرافقة لمنعه من القبض على المتهم.

وأوضح المصدر أن الضابط التزم بضبط النفس ولم يحاول استخراج سلاحه وإطلاق النيران رغم التعدي عليه وإصابته إصابات بالغة يرقد على إثرها داخل المستشفى، وتم القبض على المسجل وباقي المتهمين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وبإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن العاصمة أمر بضبط المتهم الرئيسي وأهليته المعتدين على معاون المباحث المصاب.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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