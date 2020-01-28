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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزير التنمية المحلية: نواب المحافظين أثبتوا كفاءتهم

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 02:07 م
جريدة الدستور
أحمد أبو المحاسن
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أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن نواب المحافظين تحق لهم العودة إلى وظائفهم عقب نهاية مدة شغل مناصبهم التنفيذية في المحافظة، لافتًا إلى أنه لا مانعا قانونيا يمنع عودتهم لوظائفهم السابقة قبل توليهم منصب النائب.

وأضاف وزير التنمية المحلية، خلال مشاركة اللواء محمود شعراوى فى اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، وحضور كل من النائب محمد الحسينى، وكيل اللجنة، والنائب بدوي النويشى، وكيل اللجنة، وعدد من أعضاء اللجنة، وذلك لمناقشة مشروع قانون بشأن "تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين "مقدم من النائب طارق الخولى، و60 نائبا آخرين: أنه يستثنى من ذلك نواب المحافظين المنتمين إلى بعض مؤسسات الدولة، ومنها القوات المسلحة والشرطة والأجهزة الرقابية والسيادية بالدولة، خاصة أن تلك الهيئات والمؤسسات لها وضع خاص في هذا الشأن.

وأوضح شعراوي أن الوزارة ناقشت هذا الموضوع من جميع الجوانب مع قطاع الشئون القانونية، وانتهت إلى أنه من حق نائب المحافظ العودة إلى وظيفته السابقة التي كان يشغلها قبل شغل منصبه التنفيذي.

وقال الوزير إنه التقى عددًا من نواب المحافظين الجدد بشكل منفرد في مقر الوزارة والتقى مع جميع النواب الجدد خلال البرنامج التدريبي المنظم لهم بمقر الاكاديمية الوطنية للتدريب، وكان من بين مطالبهم هذا الموضوع المهم وهو ضمان عودتهم إلى عملهم السابق في حال خروجهم من الوظيفية في أي وقت.

وأكد اللواء محمود شعراوى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي عندما التقى بالنواب الجدد عقب أدائهم اليمين الدستورية أخبرهم بأنه سيعقد اجتماعًا معهم في شهر يونيو القادم، ليستمع منهم عن تفاصيل عملهم خلال الفترة الماضية على أرض الواقع بالمحافظات، فيما يخص الإنجازات أو المشاكل أو التحديات ورؤيتهم فيما يخص هذا الشأن.

وأشار الوزير إلى أنه تحدث مع بعض الوزراء بالحكومة، من بينهم وزير البترول، وبحث معهم ضمان عودة عدد من نواب المحافظين الجدد الذين يعملون فى تخصصات أو شركات تابعة للقطاع الذي يشرف عليه هؤلاء الوزراء، وأعربوا جميعًا عن تفهمهم لذلك وحق نواب المحافظين فى عودتهم إلى وظائفهم السابقة بعد خروجهم من المنصب.

وأضاف شعراوي أن نائب المحافظ ينوب عن المحافظ فى كل أعماله في حالة عدم وجوده، مضيفًا أن هناك بعض نواب المحافظين الذين أجادوا في إدارة أمور المحافظة وقت غياب المحافظين، ومنهم نائب محافظ الإسماعيلية الذي تولى إدارة المحافظة لعدة أشهر.

وقال شعراوي: إن الوزارة طلبت العام الماضي من كل المحافظين بإخطارها بالملفات المحددة التي تم تكليف نواب المحافظين، بها وتم اطلاع مجلس الوزراء بذلك، لافتًا إلى أنه سيتم القيام بذلك مع النواب الجدد عقب انتهاء برنامجهم التدريبي ووجودهم على أرض الواقع في المحافظة.

وأوضح الوزير أنه التقى بنائب محافظ المنيا، وطالبه بتولي ملف التحول الرقمي بالمحافظة وتهيئة البنية التحتية والأساسية بالمحافظة، فيما يخص ذلك خاصة أن لديه خبرات كبيرة فى هذا الشأن، وأن يكون ذلك الملف من ضمن الملفات التي يتولاها في عمله.

وقال شعراوي: إنه التقى مع سكرتير عموم المحافظات وطالبهم بالتعاون والتنسيق مع نواب المحافظين خاصة أن الجميع له دور ويقوم بعمله، مضيفًا: «أنا قلت لسكرتيري العموم إن النائب مش جاي ياخد مكانك وكل واحد ليه اختصاصات ومهام».

وأكد شعراوي أن هناك عددًا من نواب المحافظين السابقين من الشباب الذين أثبتوا كفاءتهم وأنهم نواة جيدة ليكونوا محافظين وهو ما حدث بالفعل.

وأشاد الوزير شعراوي بمستوى التعاون القائم بين الوزارة ولجنة الإدارة المحلية، بما يحقق مصلحة الدولة لأننا جميعًا حكومة ومجلس نواب فريق واحد لخدمة المواطنين.

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