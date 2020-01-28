نشرة «دفتر أحوال» بأبرز ضبطيات المباحث وقرارات النيابة العامة

- انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة بالوايلي

- أمن القاهرة يضبط مصنع دفايات كهربائية بدون ترخيص

- تجديد حبس 3 أشخاص بتهمة سرقة الشقق السكنية في مدينة بدر

- تجديد حبس 4 أشخاص بتهمة التشاجر بسلاح ناري في التجمع الخامس

- محاكمة مزارعين حازا مخدرات في رمسيس

تنشر «الدستور» نشرة «دفتر أحوال» الخاصة بعدد من قرارات النيابة العامة وضبطيات رجال المباحث خلال اليوم.ومن أبرز تلك القرارات:أمرت النيابة العامة بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق الذي نشب داخل شقة سكنية في منطقة الوايلي، لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة،تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة الوايلى، وعلي الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المباني المجاورة، ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة علي الحريق، تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق.تمكن رجال الأمن بالقاهرة من ضبط مصنع دفايات كهربائية بدون ترخيص وبداخله 400 دفاية مجهولة المصدر.وكان ضباط إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة قد تمكنوا من ضبط المسئول عن مصنع دفايات كهربائية -كائن بدائرة قسم شرطة الجمالية لإدارته المصنع بدون ترخيص.وتبين من التحريات أنه يتم تصنيع وإنتاج كميات كبيرة من الدفايات الكهربائية بدون بيانات ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، واستخدام علامة تجارية (غير مسجلة) بقصد طرحها بالأسواق مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.وبمداهمة المصنع عثر بداخله على المضبوطات التالية (400 دفاية – 1000 شمعة دفاية 600 بطارية كشاف – 300 قاعدة دفاية – 300 هيكل دفاية – 1000 كرتونة دفاية فارغة) جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة غشًا بذلك جمهور المستهلكين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، اليوم الثلاثاء،بتجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة الشقق السكنية بمدينة بدر، 15 يوما على ذمة التحقيقات.وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين هم "خالد. م" و"زاهر.ع" عاطلين، و"مصطفى.م"، عامل، وأقروا بارتكابهم وقائع سرقة الشقق السكنية بمدينة بدر، واعترفوا بسرقة 7 شقق بأسلوب كسر الباب.وتمكن المتهمون من سرقة 23 ألف جنيه، ومصوغات ذهبية تقدر بـ17 ألف جنيه، وقاموا بتقسيم المسروقات عليهم، إنفاقها على أغراضهم الشخصية.وكانت بداية الواقعة عندما وردت معلومات لقسم شرطة بدر يفيد بسرقة الشقق السكنية بدائرة القسم وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم وسؤالهم أقروا بارتكاب وقائع السرقة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس 4 أشخاص بتهمة التشاجر باستخدام سلاح ناري (فرد خرطوش) بسبب قيام أحد طرفي المشاجرة بإلقاء القمامة أمام الفيلا محل حراسة الطرف الثاني بنطاق قسم شرطة التجمع الخامس، 15 يوما على ذمة التحقيقات.وكشفت التحقيقات الأولية، أن البداية كانت بتلقي اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة، بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بمنطقة النرجس بدائرة القسم، وبعد انتقال قوة أمنية لفحص البلاغ تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول (شخصين "حراس إحدى الفيلات بدائرة القسم")، وطرف ثان (شخصين "حراس إحدى الفيلات المجاورة بذات المنطقة بدائرة القسم)، بسبب قيام الطرف الأول بإلقاء قمامة أمام الفيلا محل حراسة الطرف الثانى، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها أحد الأشخاص من الطرف الأول بإطلاق عيار خرطوش في الهواء من فرد خرطوش كان بحوزته "دون إصابات".وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة أحد الأشخاص من الطرف الأول (فرد خرطوش، 3 طلقات من ذات العيار) والمُستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.أحالت نيابة الأزبكية، اليوم الثلاثاء، مزارعين للمحاكمة الجنائية العاجلة؛ لاتهامهما بحيازة كمية من المواد المخدرة في ميدان رمسيس.وتبين من تقرير المعمل الكيماوي للمضبوطات أنها عبارة عن مخدر الحشيش الخام والمدرج في جدول المواد المخدرة.تعود تفاصيل الواقعة حينما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من المقدم محمد رضا رئيس وحدة مباحث الأزبكية وبصحبته القوة المرافقة، من ضبط كل من" أ.م"، 73 سنة، مزارع، و"ع. س"، 64 سنة، مزارع، أثناء تواجدهما بميدان رمسيس، وبحوزتهما كمية من الحشيش المخدر وزنت 1.200 كيلو جرام، م1000 جنيه، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.