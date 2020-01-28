وزيرة البيئة: رفع 42 مليون طن من المخلفات الزراعية

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان اليوم، برئاسة النائب علاء عابد، الإجراءات التي اتخذتها الوزارة خلال الفترة الماضية، من أجل تحسين النظام البيئي ومواجهة ارتفاع نسبة التلوث.وقالت "ياسمين" خلال لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن هناك عدة مشكلات تعمل الوزارة على حلها، على رأسها تغير المناخ والذي تسبب على سبيل المثال في تأخر فصل الشتاء، والارتفاع والانخفاض غير الطبيعي في درجات الحرارة، وهطول كمية كبيرة من الأمطار بشكل غير متوقع.أضافت "ياسمين" أن الملف المهم الآخر هو التخلص من المخلفات الخطرة، وبالفعل نجحت الوزارة في نقل مخلفات خطرة عمرها ٢٠ عامًا من مخزن الصف، وتم إخراجها خارج البلاد، وطالبت وزيرة البيئة بضرورة ترشيد وحسن استخدام الموارد، موضحة: "مينفعش نستخدم خرطوم المياه في غسيل السيارات".ولفتت ياسمين فؤاد إلى أن الوزارة تعاملت أيضًا مع ملف "السحابة السوداء"، حيث أتاحت المعدات والإمكانيات اللازمة للفلاحين للاستفادة من قش القمح وتحويله لسماد وأعلاف، وبالتالي امتنع الفلاح عن حرقه طالما أنه يستفيد منه "كان كل الناس اللي عندها حساسية بتدخل المستشفى في موسم السحابة السوداء".ونوهت وزيرة البيئة خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب علاء عابد، إلى أن جهاز تنظيم إدارة المخالفات قام برفع نحو 42 مليون طن من المخالفات الزراعية، ويتم العمل الآن مع المخلفات الطبية والتكنولوجيا، قائلة: "إلقاء الموبايلات في القمامة خطر جدًا ويعتبر من المخلفات الخطرة".