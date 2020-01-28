رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 28 يناير 2020 الموافق 03 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

وزيرة البيئة: رفع 42 مليون طن من المخلفات الزراعية

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 02:04 م
ياسمين فؤاد
ياسمين فؤاد
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
طباعة
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان اليوم، برئاسة النائب علاء عابد، الإجراءات التي اتخذتها الوزارة خلال الفترة الماضية، من أجل تحسين النظام البيئي ومواجهة ارتفاع نسبة التلوث.

وقالت "ياسمين" خلال لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن هناك عدة مشكلات تعمل الوزارة على حلها، على رأسها تغير المناخ والذي تسبب على سبيل المثال في تأخر فصل الشتاء، والارتفاع والانخفاض غير الطبيعي في درجات الحرارة، وهطول كمية كبيرة من الأمطار بشكل غير متوقع.

أضافت "ياسمين" أن الملف المهم الآخر هو التخلص من المخلفات الخطرة، وبالفعل نجحت الوزارة في نقل مخلفات خطرة عمرها ٢٠ عامًا من مخزن الصف، وتم إخراجها خارج البلاد، وطالبت وزيرة البيئة بضرورة ترشيد وحسن استخدام الموارد، موضحة: "مينفعش نستخدم خرطوم المياه في غسيل السيارات".

ولفتت ياسمين فؤاد إلى أن الوزارة تعاملت أيضًا مع ملف "السحابة السوداء"، حيث أتاحت المعدات والإمكانيات اللازمة للفلاحين للاستفادة من قش القمح وتحويله لسماد وأعلاف، وبالتالي امتنع الفلاح عن حرقه طالما أنه يستفيد منه "كان كل الناس اللي عندها حساسية بتدخل المستشفى في موسم السحابة السوداء".

ونوهت وزيرة البيئة خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب علاء عابد، إلى أن جهاز تنظيم إدارة المخالفات قام برفع نحو 42 مليون طن من المخالفات الزراعية، ويتم العمل الآن مع المخلفات الطبية والتكنولوجيا، قائلة: "إلقاء الموبايلات في القمامة خطر جدًا ويعتبر من المخلفات الخطرة".

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 10 ساعة

«صحة الإسكندرية» تكشف حقيقة ظهور أول حالة لفيروس كورونا الجديد فى مصر

منذ حوالي 4 ساعات

القصة الكاملة لوقف علاء زينهم عن التمثيل

منذ ساعتين

التعليق الأول لـ«تميم» على استقالة رئيس وزرائه

منذ يوم

سياسي تركي يكشف سر دعوة مستشار أردوغان للتقرب من مصر

الصور

image description

ورشة تدريبية «لميسرى الابتكار» بأسوان (صور)

image description

انطلاق مؤتمر تجديد الخطاب الدينى

image description

تأجيل محاكمة المتهمين بحريق خط بترول إيتاي البارود

image description

«التحول الأخضر».. انطلاق فعاليات يوم البيئة بمطروح

image description

أول صورة لشهيد كفر الشيخ محمد ناصر الرشيدي

الأكثر قراءة

التعليق الأول لـ«تميم» على استقالة رئيس وزرائه

«صحة الإسكندرية» تكشف حقيقة ظهور أول حالة لفيروس كورونا الجديد فى مصر

شاروخان: أنا مسلم وزوجتي هندوسية وأولادي بلا دين

موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الإعدادية التيرم الأول 2020 برقم الجلوس

إنفوجراف

image description

مشاهير أصيبوا بالزهايمر فى آخر أيام حياتهم.. (انفوجراف)

image description

كيفية ومزايا الالتحاق بمعهد معاونى الأمن (انفوجراف)

image description

حصاد قطاع التموين خلال عام 2019 (انفوجراف)

image description

9 حوافز لـ«الأسر النموذجية» (انفوجراف)

أيام زمان

سر قرار أم كلثوم اعتزال الفن بعد ثورة يوليو.. «شخصية مهمة أمرتها بالتراجع»

اعترافات أول محامية في تاريخ مصر.. «كنت بلمع حذاء زوجي»

لعبة الحظ.. هكذا حصلت ليلى مراد على البراءة من العمالة لإسرائيل

أغرب عادات توفيق الحكيم.. «أكل الضفادع»

نجم الساعة

سر قرار أم كلثوم اعتزال الفن بعد ثورة يوليو.. «شخصية مهمة أمرتها بالتراجع»

الصحة

دراسة: «الشلل الرعاش» قد يبدأ قبل الولادة

مستشفيات «ووهان» بالصين تستقبل 15 ألف مريض بالحمى يوميا

فى يومه العالمى.. كل ما تريد معرفته عن مرض «الجذام»

دراسة: هذه الأطعمة تساعد فى القضاء على دهون البطن نهائيًا

منوعات

باحثون: طائر القطرس قادر على تحديد سفن الصيد الجائر

شاب ينقذ قططًا من التجمد بكوب قهوة

خطأ ساذج.. موقف محرج لـ«فوكس نيوز» بسبب Bad Boys

مشاركة سعودية مميزة في أسبوع الموضة بباريس (صور)

مقالات الرأي
ماجد حبته
الأمريكيون أكثر جهلًا!
القس. رفعت فكرى
جزاء العطاء
سيد عبدالقادر
عندما يختلف لصوص النضال
لواء.حمدى البطران
تحية للرجال
المزيد

الثقافة

غدًا.. انطلاق مؤتمر الثقافة والإبداع الـ5 بجامعة الدول العربية

مصطفى الفقي: جولات «الطيب» صححت مفاهيمَ مغلوطة عن الإسلام

«نهارك بيضحك».. من مفردات الإصطباحة فى الحارة المصرية

«كوكو الضعيف».. مفردات التدخين فى الحارة المصرية