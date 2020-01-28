مي مجدي: هدفي الأساسي من قناتي تقديم محتوى «من الآخر»

قالت مي مجدي، صاحبة قناة "من الآخر" على موقع التواصل الاجتماعي "اليوتيوب"، إن الهدف الأساسي من اختيار اسم الكتاب، أن هناك عددًا من الأشخاص يطرحون أفكارهم حول الأعمال الأدبية، بالإضافة إلى تقديم معلومات حول حياتهم الشخصية، لذا قررت أن يكون محتوى قناتها مختلف، بتقديم محتوى "من الآخر".وأوضحت مجدي، خلال كلمته بندوة "البوكتيوبرز: كيف بدأت قصتي"، أنها تخرجت من كلية الإعلام بقسم الصحافة، وعملت بمجال الكتب الصوتية، مشيرة إلى أن بدخولها مجال البوكتيوبرز تعتبر نفسها "سبب في إن الناس تقرأ وألا تشعر بالخوف".وأعربت عن سعادتها بدخولها ذلك المجال، مضيفة أنها مسئولة عن إنتاج القناة بشكل كامل، وليست تابعة لأي هيئة أو مؤسسة معينة.وتقام فعاليات هذه الدورة من المعرض خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في التجمع الخامس بالقاهرة.وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من أفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.