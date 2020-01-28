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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«الأرصاد»: طقس شديد البرودة ليل الأربعاء.. والعظمى بالقاهرة 19 درجة

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 02:03 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدًا الأربعاء، طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلاً على شمال البلاد والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلاً على جنوب البلاد، وتتكون الشبورة المائية صباحًا على كافة الأنحاء، وتكون غائمة أحيانا مع فرصة سقوط أمطار على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، والرياح معتدلة على أغلب الأنحاء تنشط على جنوب سيناء والغردقة ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا، على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 10 19
شبين الكوم 09 18
طنطا 10 18
دمنهور 10 18
الإسكندرية 11 18
بلطيم 11 18
مطروح 11 18
السلوم 07 18
سيوة 05 18
بورسعيد 11 18
دمياط 11 17
الزقازيق 10 19
الإسماعيلية 10 21
السويس 11 19
العريش 09 17
رفح 09 17
رأس سدر 11 19
نخل 01 18
نويبع 11 20
طابا 09 18
كاترين 01 13
الطور 08 18
شرم الشيخ 17 21
الغردقة 09 22
مرسى علم 12 24
الفيوم 07 20
بني سويف 07 20
المنيا 06 20
أسيوط 05 21
سوهاج 06 21
قنا 06 23
الأقصر 06 22
أسوان 06 22
أبوسمبل 09 21
الوادي الجديد 03 22
شلاتين 12 23
أبورماد 13 22
حلايب 13 21
رأس حدربة 15 21.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية، فهي كالتالي:
الصغرى العظمى
مكة المكرمة 18 28
المدينة 08 25
الرياض 09 23
المنامة 15 19
أبوظبي 14 22
الدوحة 14 20
الكويت 08 20
دمشق 03 15
بيروت 14 17
عمان 04 11
القدس 05 11
غزة 10 17
بغداد 06 17
مسقط 16 22
صنعاء 06 23
الخرطوم 16 31
طرابلس 11 18
تونس 10 20
الجزائر 09 18
الرباط 08 20
نواكشوط 21 34.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من مدن وعواصم العالم:
الصغرى العظمى
أنقرة 01- 08
إسطنبول 06 13
إسلام اآباد 04 14
نيودلهى 08 18
جاكرتا 25 30
بكين 06- 07
كوالالمبور 24 31
طوكيو 09 16
أثينا 08 17
روما 03 16
باريس 03 08
مدريد 06 13
برلين 02 06
لندن 06 08
مونتريال 14- 06-
موسكو 01- 01
نيويورك 04- 04
واشنطن 03- 07.

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