«الأرصاد»: طقس شديد البرودة ليل الأربعاء.. والعظمى بالقاهرة 19 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدًا الأربعاء، طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلاً على شمال البلاد والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلاً على جنوب البلاد، وتتكون الشبورة المائية صباحًا على كافة الأنحاء، وتكون غائمة أحيانا مع فرصة سقوط أمطار على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، والرياح معتدلة على أغلب الأنحاء تنشط على جنوب سيناء والغردقة ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا، على محافظات ومدن مصر:الصغرى العظمىالقاهرة 10 19شبين الكوم 09 18طنطا 10 18دمنهور 10 18الإسكندرية 11 18بلطيم 11 18مطروح 11 18السلوم 07 18سيوة 05 18بورسعيد 11 18دمياط 11 17الزقازيق 10 19الإسماعيلية 10 21السويس 11 19العريش 09 17رفح 09 17رأس سدر 11 19نخل 01 18نويبع 11 20طابا 09 18كاترين 01 13الطور 08 18شرم الشيخ 17 21الغردقة 09 22مرسى علم 12 24الفيوم 07 20بني سويف 07 20المنيا 06 20أسيوط 05 21سوهاج 06 21قنا 06 23الأقصر 06 22أسوان 06 22أبوسمبل 09 21الوادي الجديد 03 22شلاتين 12 23أبورماد 13 22حلايب 13 21رأس حدربة 15 21.أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية، فهي كالتالي:الصغرى العظمىمكة المكرمة 18 28المدينة 08 25الرياض 09 23المنامة 15 19أبوظبي 14 22الدوحة 14 20الكويت 08 20دمشق 03 15بيروت 14 17عمان 04 11القدس 05 11غزة 10 17بغداد 06 17مسقط 16 22صنعاء 06 23الخرطوم 16 31طرابلس 11 18تونس 10 20الجزائر 09 18الرباط 08 20نواكشوط 21 34.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من مدن وعواصم العالم:الصغرى العظمىأنقرة 01- 08إسطنبول 06 13إسلام اآباد 04 14نيودلهى 08 18جاكرتا 25 30بكين 06- 07كوالالمبور 24 31طوكيو 09 16أثينا 08 17روما 03 16باريس 03 08مدريد 06 13برلين 02 06لندن 06 08مونتريال 14- 06-موسكو 01- 01نيويورك 04- 04واشنطن 03- 07.