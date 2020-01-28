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الثلاثاء 28 يناير 2020 الموافق 03 جمادى الثانية 1441
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مدبولي يتابع تطبيق التأمين الصحي الشامل في بورسعيد مع 5 وزراء ومسؤولين

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 02:03 م
مدبولي
مدبولي
محمد إبراهيم
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عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا، لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، والدكتور أحمد السبكى، مساعد وزير الصحة للرقابة والمتابعة.

وفي مستهل الاجتماع، أشاد رئيس الوزراء بالجهود المبذولة من جانب كافة الجهات المعنية، لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى محافظة بورسعيد باعتبارها تعد نموذجًا، تمهيدًا لتطبيق تلك المنظومة فى باقى محافظات الجمهورية، مؤكدًا على أهمية المتابعة المستمرة لمختلف الإجراءات والخطوات المتعلقة بالمنظومة والخدمات المقدمة من خلالها، سعيًا لتلافي أي ملاحظات قد تظهر أثناء التطبيق، خاصة أننا مقبلون على تطبيق المنظومة فى 5 محافظات أخرى، جارٍ الانتهاء من تسجيل مواطنيها حاليًا.

وجدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع، التأكيد على أن الدولة تسعى من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل إلى وجود نظام تكافلي اجتماعى، يقدم من خلاله خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، وتتكفل الدولة من خلال تلك المنظومة بغير القادرين، وتكون الاسرة هى وحدة التغطية، مشددًا فى الوقت ذاته على توفير الدولة لكافة المتطلبات والاحتياجات التى تضمن تحقيق الاستدامة فى تطبيق المنظومة بمحافظة بورسعيد وسائر المحافظات التى سيتم بدء التطبيق بها، هذا إلى جانب التأكد من جودة الإدارة والتشغيل لمختلف مراحل التطبيق، وما يتعلق بصيانة المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية وكذا الأجهزة الطبية المختلفة، وصولًا لتقديم خدمة صحية لائقة للمواطنين.

وخلال الاجتماع، استعرض عدد من الملاحظات التى ظهرت أثناء تطبيق المنظومة فى محافظة بورسعيد، وطرح عدد من المقترحات للتعامل معها بما يسهم فى تقديم خدمة متميزة للمواطنين، كما قدم محافظ بورسعيد عرضًا حول آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة، مشيرًا إلى أنه منذ إنطلاق المنظومة حتى يوم 23 يناير الجارى تم تسجيل 572194 فردًا، يمثلون 173933 أسرة، كما أوضح أن إجمالى عدد مرضى الذين ترددوا على عيادات مستشفيات (التضامن – السلام- الزهور- بورفؤاد – الرمد – النسا – النصر) وصل إلى 302273 مريضًا، بينما وصل إجمالى عدد المرضى الذين أجريت لهم الفحوصات إلى 197745 مريضًا، كما تم إجراء عمليات (صغرى – متوسطة- كبرى – ذى طابع خاص) لعدد 15417 مريضًا.

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