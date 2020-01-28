صربيا تشارك في معرض القاهرة بجناح خالٍ من الكتب

يخلو جناح دولة صربيا من الإصدارات في معرض الكتاب، ولا يوجد به غير صورتين، صورة لمصر عندما كانت ضيف الشرف في معرضها بلغراد عام 2019، وصورة لمعرضهم الذي من المقرر أن يكون تنطلق فعالياته في أكتوبر 2020.وقالت دينا علوان مسئولة جناح صربيا في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الواحد والخمسين، بأرض مصر للمعارض الدولية، أن صربيا لم تستطيع المشاركة بمجموعة من الإصدارات هذا العام؛ لأنها لم تستعد للمشاركة، وحرصت على شغل مكانها بالمعرض.وأضافت في تصريحات لـ"الدستور"، أنها حرصت على حجز مكان لها لعدة أسباب، منها محاولة تحسين صورتها بين الدول، والترويج لمعرضها القادم، الذي من المقرر أن يكون ضيف الشرف بها رومانيًا.وأشارت علوان إلى أن صربيا حرصت على وضع صورة لجناح مصر هناك عندما كانت ضيف شرف، ولذلك لتوطيد العلاقات بينهما، وفتح آفاق جديدة من التعاون الثقافي.