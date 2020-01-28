«عبدالعال» يحيل 3 مشروعات قوانين للجان المعنية بالمناقشة

أحال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، 3 مشروعات بقوانين للجان النوعية المختصة، وهي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 87 لسنة 2015 بشأن الكهرباء إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة.كما أحال "عبدالعال" مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة إلى لجنة الإدارة المحلية، ومكتبي لجنتي الإسكان والمرافق والزراعة والري والأمن الغذائي.وأحال مشروع قانون مقدم من النائب حمدي السيسي و59 نائبًا آخرين "عشر أعضاء المجلس" بتعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1978 بشأن التخلص من البرك والمستنقعات إلى لجان الإدارة المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الشئون الدستورية والتشريعية.