«حلوة يا بلدي» تستقبل رواد معرض الكتاب (فيديو)

في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، استقبلت أغنية "حلوة يا بلدي" للفنانة داليدا، رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ٥١، المقام في التجمع الخامس، بالقاهرة.حيث اعتلى أحد عازفي البيانو مسرح الباحة الخارجية للمعرض، ليبدأ في عزف أغنية حلوة يا بلدي، ما جذب الحضور نحوه.وتقام فعاليات هذه الدورة من المعرض خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في التجمع الخامس بالقاهرة.وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من إفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية - معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.