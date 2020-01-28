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الثلاثاء 28 يناير 2020 الموافق 03 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أحمد الجار الله: تميم يجمع خيوط السلطة بيده ومستشاريه انطفأ نورهم

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 12:53 م
جريدة الدستور
أمينة ذكى
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قال الكاتب الصحفي أحمد الجار الله، رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية، اليوم الثلاثاء، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن تعيين رئيس وزراء قطري جديد له دلالات أخرى غير التي توصلت إليها وسائل التواصل الاجتماعي.

وتابع الجار الله، يقال أن الأتراك اوالإيرانيين هم تجار ولاء مثل غيرهم من القوى العالمية، كما يلاحظ أن الأمير تميم يجمع خيوط السلطة بيده ولاعزاء للمستشارين الذين انطفأ نورهم وبعضهم ترك الدوحه.

يأتي هذا في أعقاب أعلان الديوان الأميري في قطر، أنَّ أمير قطر تميم بن حمد، قبل استقالة رئيس الوزراء عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، وتعيين الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيسًا جديدًا للوزراء.

فيما قالت وكالة بلومبرج، الأمريكية، أن تميم قبل استقالة رئيس الوزراء القطري ليأتي بدلا منه بواحد من أقرب المقربين للنظام القطري والأفكار تميم الداعمة للإرهاب وهو، خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني.

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