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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«عبدالعال» يفتتح جلسة مجلس النواب العامة لمناقشة «التمويل الاستهلاكي»

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 12:53 م
عبدالعال
عبدالعال
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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افتتح الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب، ومن المقرر وطبقا لجدول أعمال الجلسة العامة أن يتم استكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن التمويل الاستهلاكي، والذي كان المجلس قد ناقش منه 15 مادة من إجمالي 35، أيضا عدد من طلبات المناقشة العامة وطلبات الإحاطة المقدمة من النواب في قطاعات التنمية المحلية، سواء طرق داخلية أو غيرها من الاأمور التي تختص بها وزراة التنمية المحلية.

يحضر الجلسة العامة، اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، للرد علي جميع طلبات الإحاطة والمناقشة العامة.

وافتتحت أعمال الجلسة بعد مناشدات من المذيع الداخلي للمجلس بضرورة تواجد النواب وسرعة دخولهم داخل القاعة، مطالبا جميعهم بالبهو الفرعوني أو في أي مكان أخر بالمجلس سرعة الدخول، وسرعة إنهاء أعمال اللجان النوعية المتخصصة لأعمالها.

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