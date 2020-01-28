التعليق الأول لـ «تميم» على استقالة رئيس وزرائه

علق أمير قطر تميم بن حمد اليوم الثلاثاء، في تغريدة بحسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"على استقالة رئيس الوزراء عبدالله بن ناصر، قائلًا: " نشكر الأخ عبدالله بن ناصر على كل الجهود المخلصة التي بذلها في كل مواقعه على مدى السنوات الماضية والتي كان لها أثرا إيجابيا في مسيرة دولة قطر والمنجزات التي تحققت على كل الصعد برغم التحديات. الشيخ عبدالله كان جنديا من جنود قطر وسيبقى كذلك في خدمة هذا الوطن الغالي".كان الديوان الأميري في قطر، أعلن أنَّ أمير قطر تميم بن حمد، قبل استقالة رئيس الوزراء عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، وتعيين الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيسًا جديدًا للوزراء.فيما قالت وكالة بلومبرج، الأمريكية، أن تميم قبل استقالة رئيس الوزراء القطري ليأتي بدلًا منه بواحد من أقرب المقربين للنظام القطري والأفكار تميم الداعمة للإرهاب وهو، خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني.وكان رئيس الوزراء القطري المستقيل عبدالله بن ناصر قد تمَّ تنصيبه في يونيو عام 2013، وكان أول رئيس حكومة في عهد تميم.