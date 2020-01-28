بسمة وهبة تنجو من الموت فى حريق بمنزلها

يذكر أن الإعلامية أطلقت تحذيرات للمتابعين منذ ما يقرب من الـ20 يومًا، بعد وفاة والد الفنان إيهاب توفيق بالطريقة ذاتها، إذ تسببت مدفأة في إشعال النيران بالفيلا ليلًا، وخلال ساعات نوم الأب، لذا أصيب باختناق أدى للوفاة، ورغم انتباه وهبة وتحذيراتها إلا أن أصابها حادثًا مماثلًا، لكن استيقاظها وسرعة تصرفها أنقذها.

نشرت الإعلامية بسمة وهبة، على صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، فيديو يوضح احتراق "مشترك" الدفاية الخاصة بها، والتى كادت أن تتسبب فى اشتعال النيران بمنزلها.وعلقت الإعلامية بسمة وهبة على الفيديو قائلة: "ربنا نجاني من موت محقق الحمدلله الحمدلله".في السياق نفسه كتبت بسمة وهبة عبر "إنستجرام": "لو كنت حكيت لحد مكنش هيصدقنى، الحمدلله على كل حال ربنا نجانى.. الساعة 5 الصبح والواحد نايم لو كنت أتأخرت شوية كانت النار ولعت في الأوضة والدخان مش عايزة أقولكم كان عامل إزاي فى الأوضة.. يارب لك الحمد والشكر".