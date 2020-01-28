سلطان عمان يلغى ألقابه التشريفية

أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق، قرارًا بإلغاء جميع ألقابه، مثل السلطان المعظم، أو جلالته، حيث جاء ذلك في نص التعميم الذى أرسل إلى وزراء السلطنة ومستشاريها.كما اعتمد سلطان عمان الجديد مسمى "سلطان عمان" فقط فى جميع الخطابات الرسمية، حيث قال بن طارق فى التعميم الذي نشر، اليوم الثلاثاء، يشرفنى إفادة سموكم معاليكم بأن التوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم قضت باعتماد المسمى السامى لجلالته فى المخاطبات الرسمية والخاصة، وفق الآتى: "هيثم بن طارق، سلطان عمان".