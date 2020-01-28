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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 28 يناير 2020 الموافق 03 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2020 برقم الجلوس جميع المحافظات Results

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 12:40 م
جريدة الدستور
الدستور
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ينشر الدستور رابط نتيجة الشهادة الإعدادية للصف الدراسي الأول 2020 والذي انتهت امتحاناته يوم 23 من شهر يناير الجاري، حيث ظهرت نتائج بعض المحافظات وتم الاستعلام عنها برقم الجلوس فقط  منذ يومين عقب الاعتماد الرسمي لها من قبل المحافظين وإعلان نسب النجاح بشكل مفصل بجانب الكشف عن العشرة الأوائل والترتيب الكلي لكل محافظة.

وظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ منذ يومين عقب أن اعتمدها اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، حيث بلغت نسبة النجاح 90.34% بحضور الدكتورة بثينة كامل وكيل وزارة التربية والتعليم.

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية


ويرصد الدستور جدول مفصل وكامل عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 في جميع المحافظات حيث تقترب نتيجة محافظة الاسكندرية والقاهرة لتكون نهاية الاسبوع الجاري، عقب انتهاء عمليات التصحيح ورصد الدرجات الكاملة، بجنب إعداد الكشوف وعرضها على جميع المحافظين لاعتمادها بشكل رسمي.

وتنشر جميع مديريات واورة التربية والتعليم ملف PDF يتم توفيره خلال وربطه بقائمة الجدول المعروض أسفل التقرير التالي، اهتماماً بأبنائنا الطلاب، متمنيين التوفيق والنجاح للجميع.

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس


يمكن لجميع الأبناء من الطلاب البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 من خلال الجدول المرفق بهذا التقرير يمكن الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات فور تحميل النتائج على البوابات الإلكترونية التعليمية والتي تم إرفاق روابطها بجدول نتائج المحافظات بهذا التقرير.

نتائج الشهادة الإعدادية

النتيجة

الحالة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة
نتيجة الفصل الدراسي الاول 2020

قريبا
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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية
نتيجة الفصل الدراسي الاول 2020

قريبا
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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة
نتيجة الفصل الدراسي الاول 2020

قريبا
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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية
نتيجة الفصل الدراسي الاول 2020

قريبا
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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية
نتيجة الفصل الدراسي الاول 2020

قريبا
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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان
نتيجة الفصل الدراسي الاول 2020

قريبا
انتقل لصفحة النتيجة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط
نتيجة الفصل الدراسي الاول 2020

قريبا
انتقل لصفحة النتيجة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر
نتيجة الفصل الدراسي الاول 2020

قريبا
انتقل لصفحة النتيجة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر
نتيجة الفصل الدراسي الاول 2020

قريبا
انتقل لصفحة النتيجة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة
نتيجة الفصل الدراسي الاول 2020

قريبا
انتقل لصفحة النتيجة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف
نتيجة الفصل الدراسي الاول 2020

قريبا
انتقل لصفحة النتيجة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد
نتيجة الفصل الدراسي الاول 2020

قريبا
انتقل لصفحة النتيجة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة جنوب سيناء
نتيجة الفصل الدراسي الاول 2020

قريبا
انتقل لصفحة النتيجة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط
نتيجة الفصل الدراسي الاول 2020

قريبا
انتقل لصفحة النتيجة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج
نتيجة الفصل الدراسي الاول 2020

قريبا
انتقل لصفحة النتيجة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس
نتيجة الفصل الدراسي الاول 2020

قريبا
انتقل لصفحة النتيجة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء
نتيجة الفصل الدراسي الاول 2020

قريبا
انتقل لصفحة النتيجة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية
نتيجة الفصل الدراسي الاول 2020

قريبا
انتقل لصفحة النتيجة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم
نتيجة الفصل الدراسي الاول 2020

قريبا
انتقل لصفحة النتيجة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا
نتيجة الفصل الدراسي الاول 2020

قريبا
انتقل لصفحة النتيجة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ
نتيجة الفصل الدراسي الاول 2020

الآن النتيجة
انتقل لصفحة النتيجة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة مطروح
نتيجة الفصل الدراسي الاول 2020

بعد قليل
انتقل لصفحة النتيجة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية
نتيجة الفصل الدراسي الاول 2020

قريبا
انتقل لصفحة النتيجة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا
نتيجة الفصل الدراسي الاول 2020

قريبا
انتقل لصفحة النتيجة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوداي الجديد
نتيجة الفصل الدراسي الاول 2020

قريبا
انتقل لصفحة النتيجة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية
نتيجة الفصل الدراسي الاول 2020

قريبا
انتقل لصفحة النتيجة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية
نتيجة الفصل الدراسي الاول 2020

قريبا
انتقل لصفحة النتيجة

ويستلعم جميع الطلاب عن نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس فقط عقب الدخول لرابط النتيجة المرفق من خلال جدول النتائج، مع تمنياتنا لجميع الطلاب بالنجاح.

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