ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2020 برقم الجلوس جميع المحافظات Results

ينشر الدستور رابط نتيجة الشهادة الإعدادية للصف الدراسي الأول 2020 والذي انتهت امتحاناته يوم 23 من شهر يناير الجاري، حيث ظهرت نتائج بعض المحافظات وتم الاستعلام عنها برقم الجلوس فقط منذ يومين عقب الاعتماد الرسمي لها من قبل المحافظين وإعلان نسب النجاح بشكل مفصل بجانب الكشف عن العشرة الأوائل والترتيب الكلي لكل محافظة.





وظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ منذ يومين عقب أن اعتمدها اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، حيث بلغت نسبة النجاح 90.34% بحضور الدكتورة بثينة كامل وكيل وزارة التربية والتعليم.





ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية





ويرصد الدستور جدول مفصل وكامل عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 في جميع المحافظات حيث تقترب نتيجة محافظة الاسكندرية والقاهرة لتكون نهاية الاسبوع الجاري، عقب انتهاء عمليات التصحيح ورصد الدرجات الكاملة، بجنب إعداد الكشوف وعرضها على جميع المحافظين لاعتمادها بشكل رسمي.





وتنشر جميع مديريات واورة التربية والتعليم ملف PDF يتم توفيره خلال وربطه بقائمة الجدول المعروض أسفل التقرير التالي، اهتماماً بأبنائنا الطلاب، متمنيين التوفيق والنجاح للجميع.





نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس





يمكن لجميع الأبناء من الطلاب البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 من خلال الجدول المرفق بهذا التقرير يمكن الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات فور تحميل النتائج على البوابات الإلكترونية التعليمية والتي تم إرفاق روابطها بجدول نتائج المحافظات بهذا التقرير.





نتائج الشهادة الإعدادية النتيجة الحالة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة

نتيجة الفصل الدراسي الاول 2020 قريبا

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نتيجة الفصل الدراسي الاول 2020 قريبا

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نتيجة الفصل الدراسي الاول 2020 قريبا

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نتيجة الفصل الدراسي الاول 2020 قريبا

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نتيجة الفصل الدراسي الاول 2020 قريبا

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نتيجة الفصل الدراسي الاول 2020 قريبا

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نتيجة الفصل الدراسي الاول 2020 قريبا

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ويستلعم جميع الطلاب عن نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس فقط عقب الدخول لرابط النتيجة المرفق من خلال جدول النتائج، مع تمنياتنا لجميع الطلاب بالنجاح.



