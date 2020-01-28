ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2020 برقم الجلوس جميع المحافظات Results
ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس
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محافظة القاهرة
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الإعدادية محافظة القليوبية
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الإعدادية محافظة الجيزة
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الإعدادية محافظة الشرقية
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الإعدادية محافظة الدقهلية
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الإعدادية محافظة أسوان
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الإعدادية محافظة أسيوط
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الإعدادية محافظة قنا
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نتيجة الشهادة
الإعدادية محافظة الإسماعيلية
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