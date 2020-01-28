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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

أشرف منصور: كتاب خزعل الماجدي يتميز بالجرأة والموضوعية الشديدة

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 12:43 م
أشرف منصور
أشرف منصور
نضال ممدوح
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قال الدكتور أشرف منصور خلال مناقشة كتاب "الحضارة المصرية" للمفكر العراقي خزعل الماجدي، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إن الماجدي يتميز بالجرأة والموضوعية الشديدة في البحث، خاصة أنه يتناول موضوعات شديدة الحساسية متعلقة بالأصول القديمة للأديان والمعتقدات.

وأشار إلى أن كتاب الحضارة المصرية يتناول نقاطًا معتمة في تاريخ مصر القديمة، خاصةً المتعلقة بتداخل الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح أن الماجدي متخصص منذ بدأ في دراسة أديان وحضارات ومعتقدات الشرق الأدنى القديم، ولم يكتف بحضارة العراق ومنطقة الشام.

وتدخل الماجدي موضحًا أنه كتب في عام 1998 كتابًا عن الدين في مصر.

وتابع أشرف منصور أن أجمل ما في الكتاب ما قدمه عن وضع المرأة في مصر القديمة، وعقود الزواج والجزء المتعلق بنشأة التوحيد على يد إخناتون.

واختتم منصور مؤكدًا على أن كتاب الحضارة المصرية سد فراغًا كبيرًا في المكتبة العربية كانت تفتقر إليه، خاصة مع تقسيم الأكاديميين بين التاريخ المصري والحضارة المصرية هذا الانشقاق نتيجة التوازنات القوي في الجامعات وحب الاستحواذ على طلاب بعينهم ما أصاب الحقل المعرفي في هذا المجال بفقر شديد، مشددًا على أن الكتاب مرجع موسوعي يضم مادة شاملة لا غنى عنها للباحثين والمهتمين بالحضارة المصرية القديمة.

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