وزيرة البيئة: الانتهاء من مشكلة القمامة خلال عامين

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن وزارة تعمل على مواجهة تحديات كثيرة في ملف البيئة، من خلال البحث والدراسة وزيادة الوعي لدى المواطنين، مؤكدة الانتهاء من مشكلة القمامة من خلال بنية تحتية للتخلص منها خلال عامين، منوهة إلى توفير العديد من الأداوات للانتهاء من الأزمة بالتكاتف مع الوزارات كافة.وأضافت فؤاد، خلال مناقشة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، موضوع دور وزارة البيئة في تطبيق معايير حقوق الإنسان،أن مسألة زيادة الوعي ومحاربة الجهل البيئي من أكبر تحديات الوزارة، مؤكدة العمل مع الوزارات والهيئات والقطاعات للمساهمة في تحسين الصورة الذهنية لدى المواطنين عن البيئة وزيادة وعيهم بأهمية ذلك.وضربت الوزيرة مثلا بمبادرة "اتحضر للأخضر" لنشر الوعي البيئي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أنها رسالة قوية بأن البيئة أصبحت من الأولويات الدولة.ولفتت إلى أن علاقة البيئة بحقوق الأنسان تتمثل في توفير بيئة نظيفة للإنسان وزيادة الوعي بها والمساهمة في تحقيق هذا الهدف بالتنسيق مع لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، منوهة إلى قيامها بعمل مبادرات مع المواطنين في الشوارع من أجل ترسيخ هذا الهدف.وتابعت فؤاد، أن ما يؤكد كلامها بشأن حقوق الإنسان وعلاقتها بالبيئة هو حرصها على إقامة إدارة لحقوق الإنسان في الوزارة بالتوازي مع خدمة المواطنين، لافتة إلى أن الوزارة تقوم بتدريب العاملين فيها للعمل في المجال، بالتنسيق مع المجلس القومي لحقوق الإنسان والجمعيات الأهلية وجميع الجهات المعنية.