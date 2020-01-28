«بيومي»: لا يوجد تعارض مصالح بين مصر وإثيوبيا

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنه لا يوجد خلافًا حقيقيًا بين مصر وإثيوبيا، مشيرًا إلى أن سد النهضة الإثيوبي تم إنشاءه في أقصى شمال إثيوبيا، ولن تستفيد منه في الري، وهو في الأساس مشروع لتوليد الكهرباء، ولكن الخلاف في بعض النقاط الفنية حول سرعة تمرير المياه، وحول سرعة ملء السد للبدء في العمل، حتى لا يؤثر على تدفق المياه لمصر لعدة سنوات.وأضاف بيومي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري"، المُذاع عبر فضائية "ام بى سى مصر2"، أن الحديث حول ملء السد خلال 7 سنوات، وبالتالي لن يؤثر على حصة مصر من المياه.وأعرب بيومي عن قلقه من أن البعد السياسي والتاريخي من بعض المواقف غير الودية من إثيوبيا تجاه مصر، والذي بدأ بمقتل السفير كمال الدين صلاح في الصومال على يد إثيوبيا، ومحاولة مقتل الرئيس المصري بأديس أبابا، واستيلاء رهبان إثيوبيين على دير السلطان المصري في القدس.وأعرب عن تفاؤله باجتماع واشنطن للوصول إلى اتفاق نهائي في مفاوضات سد النهضة برعاية أمريكا والبنك الدولي، مشددًا على أنه لا يوجد أي خلاف في المصالح والمنافع بين مصر وإثيوبيا في حال حسن النوايا ومحاولة تحقيق مصالح الشعبين.