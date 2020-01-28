بدء اجتماع «صناعة النواب» حول خطة واستراتيجية وزارة قطاع الأعمال

انطلق، منذ قليل، الاجتماع الثاني للجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد فرج عامر، بحضور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، للاستماع إلى بيانه حول خطة واستراتيجية الوزارة خلال المرحلة المقبلة، ومجهودات الوزارة في العمل على إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وتطوير وتحديث بعض الصناعات وعلي رأسها صناعات الغزل والنسيج وغيرها من الملفات الأخرى.وأوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب في اجتماعها اليوم برئاسة النائب محمد السلاب، على اقتراح تقدم به النائب فوزي فتى، وافقت عليه جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة بشأن تسليم قطعة أرض مساحتها مليون و800 ألف متر مربع بمنطقة كفر العلو بحي حلوان بمحافظة القاهرة، إلى هيئة التنمية الصناعية.