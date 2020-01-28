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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

إيران تمنع أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية من السفر إلى كندا

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 12:35 م
جريدة الدستور
هبه محمد
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أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الثلاثاء، أن إيران تمنع أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية من السفر إلى كندا لحضور مراسم التأبين.

وتحطمت الطائرة الأوكرانية من طراز "بوينج 737" فجر الأربعاء، بالقرب من مطار الخميني فور إقلاعها بعد ساعات من القصف الصاروخي الإيراني، الذي استهدف قاعدة عين الأسد الجوية، التي تقع في محافظة الأنبار غرب العراق.

وأعلن التلفزيون الإيراني، مقتل جميع من كانوا على متن الطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران وكان على متنها أكثر من 170 شخصًا من بينهم 168 راكبًا وطاقمًا من تسعة أفراد.

وأعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية جنسيات ضحايا الطائرة المنكوبة وكان من بينهم: 82 إيرانيًا، 63 كنديًا، 11 أوكرانيًا، 10 سويديين، 4 أفغان، 3 ألمان، 3 بريطانيين.

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