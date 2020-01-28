حملة أمنية بالحوامدية لضبط حائزي الأسلحة ومروجي المواد المخدرة

شن ضباط وحدة المباحث بقسم شرطة الحوامدية، اليوم الثلاثاء، حملة أمنية موسعة لضبط حائزي الأسلحة النارية ومروجي المواد المخدرة وتحقيقًا للتواجد الأمني الفعال ولبث روح الطمأنينة بين المواطنين.أسفرت عن ضبط شقيقين بحوزتهما "سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش محلي الصنع، وطلقة لذات العيار، و5 قطع من مخدر الحشيش كبيرة الحجم، وهاتف محمول ومبلغ مالي يقارب الـ 3 آلاف جنيه".كما تم ضبط عاطلين بحوزتهما "100 تذكرة من مسحوق الهيروين المخدر، ومبلغ مالي 260 جنيها، وهاتف محمول".وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.