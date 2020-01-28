محافظ الجيزة يوجه باستغلال الباكيات المجاورة لمزلقان أرض اللواء

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بدراسة إعادة استغلال الباكيات المجاورة لمزلقان أرض اللواء بالعجوزة، وبحث إمكانية تحويلها إلى سوق حضارى للقضاء على المظهر العشوائى الحالى لهذه الباكيات وذلك استكمالا للمجهودات التى تنفذها محافظة الجيزة بالتوسع فى إنشاء الأسواق الحضارية.وجاءت تصريحات المحافظ خلال جولته التي قام بها استجابة خلالها لمطالب المواطنين موجها رئيس حى العجوزة ورئيس هيئة النظافة والتجميل بتنفيذ حملات تجميل وتشجير للجزيرة الوسطى اسفل الكوبرى بمنطقة أرض اللواء وإجراء صيانة شاملة لأعمدة الإنارة.كما شدد المحافظ على رئيس حى العجوزة بتنظيم وقوف سيارات المنافذ المتحركة الخاصة ببيع السلع والمواد الغذائية اسفل الكوبرى بمنطقة ارض اللواء والتأكيد على عدم إعاقتها لحركة المواطنين وخاصة أن المنطقة تشهد حركة للمارة طوال اليوم.اكد المحافظ انه تم تنظيم حملات لرفع الإشغالات بشارع ترعة المجنونة أسفرت عن رفع كافة مظاهر الأشغال من على جانبى الطريق والجزيرة الوسطى مشددًا على رئيس حى بولاق الدكرور والعجوزة بمتابعة دورية للشارع وعدم السماح بتكرار تواجد اى مظهر لإشغال الطريق العام أو إعاقة لحركة المارة والسيارات.وأشار راشد أنه تم تنظيم حملات رفع مخلفات وأعمال تجريد بمطلع المعتمدية والطريق الدائرى وذلك بقطاع أرض اللواء فى إطار مجهودات رفع مستوى الخدمات المقدمة لمواطنى أرض اللواء.وفى نفس الإطار تم شن حملات لرفع مستوى النظافة وتجريد الطرق شملت شوارع ابراهيم البعثى ولبنان وشهاب وجزيرة العرب وصلاح جاهين والسودان ونفق وادى النيل.رافق المحافظ خلال الجولة المهندس محمود فوزى السكرتير المساعد واللواء تامر ابو النجا رئيس مدينة الجيزة والمشرف على الأحياء واللواء هانى العنانى رئيس حى العجوزة والعميد ايهاب مكاوي رئيس حى بولاق الدكرور وشفيق جلال رئيس هيئة نظافة وتجميل الجيزة وأيمن عتريس رئيس جهاز المتابعة الميدانية.