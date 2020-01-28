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الثلاثاء 28 يناير 2020 الموافق 03 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فلسطين تطلب عقد اجتماع عربي طارئ على مستوى الوزراء لمواجهة «صفقة القرن»

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 12:35 م
جريدة الدستور
مروة عنبر
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صرح السفير الفلسطينى بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، دياب اللوح بأن فلسطين طلبت رسميًا عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى، بحضور الرئيس محمود عباس لبحث سبل مواجهة ما يعرف بـ"صفقة الفرن" التي من المنتظر أن يعلنها الرئيس الأمريكي اليوم الثلاثاء.

وأوضح السفير دياب اللوح فى بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع المقرر عقده يوم السبت المقبل يأتي في وقت بالغ الأهمية يتطلب موقفًا عربيًا موحدًا لمواجهة كافة مخططات تغييب القضية الوطنية الفلسطينية والقضاء على مبدأ حل الدولتين وفرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة على أرض دولة فلسطين التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، التي أقرتها الاتفاقيات والمواثيق وقرارات الشرعية الدولية.

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