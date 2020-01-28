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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

برنامج تدريبي مصري لأعضاء الإدارات القانونية السعودية

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 12:34 م
جريدة الدستور
حسام محفوظ
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افتتح ديوان وزارة العدل الدورة التدريبية الثانية لأعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات الحكومية المختلفة بالمملكة العربية السعودية، في إطار تفعيل برنامج التعاون في مجال تدريب العاملين في الإدارات القانونية بين وزارتي العدل بجمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.

واستقبل المستشار عمر مروان، وزير العدل أعضاء البرنامج التدريبى حيث أكد خلال القاء على إن هذا البرنامج التدريبي يأتي في إطار حرص كل من البلدين الشقيقين علي تعميق روابط التعاون في المجال القانونى والقضائي، وإيمانًا منهما بأهمية الدور الذي تقوم به الإدارات القانونية في البلدين وأثره في حماية المال العام.

يهدف البرنامج الى دعم الخبرات في قطاع الإدارات القانونية، وتأهيل الكوادر الفنية التي تعمل بها لحمل رسالتهم في سيادة القانون ومحاربة الفساد.

ومن المقرر أن يستمر البرنامج التدريبى لمدة خمسة أيام، بالإضافة الى بعض الزيارات الميدانية لعدد من المحاكم والبنوك، ويشارك فيه 20 متدربًا من الإدارات القانونية بالوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة بالمملكة العربية السعودية.

ويحاضر خلال البرنامج نخبة من المستشارين والمتخصصين في هذا المجال بقطاع الإدارات القانونية بوزارة العدل، ويتم من خلاله تناول العديد من الموضوعات منها مدونة السلوك الوظيفي لأعضاء الإدارات القانونية ودورها في حماية المال العام والتفتيش الفني علي أعضائها، كذلك التحقيق الإداري، وصياغة صحف الدعاوي وصياغة مذكرات الدفاع وترتيب الدفوع والفتاوي والعقود، والتدريبات العملية عليها.
برنامج تدريبي مصري لأعضاء الإدارات القانونية السعودية
برنامج تدريبي مصري لأعضاء الإدارات القانونية السعودية
برنامج تدريبي مصري لأعضاء الإدارات القانونية السعودية
برنامج تدريبي مصري لأعضاء الإدارات القانونية السعودية

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