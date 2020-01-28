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الثلاثاء 28 يناير 2020 الموافق 03 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

القاهرة: دورات مجانية لشباب الخريجين.. وقروض صغيرة للمرأة

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 12:32 م
اللواء خالد عبدالعال
اللواء خالد عبدالعال
مصطفى عبدالله
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قال محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، إن جهاز تشغيل الخريجين بالمحافظة يقوم بتنفيذ دورات مجانية دون أى رسوم للتدريب على التطريز وصناعة الحلي والتفصيل في مراكز التدريب المهني التابعة للجهاز بحي السلام ومنشية ناصر والنهضة وفي قصر الثقافة بالأسمرات، وأن تنظيم هذه البرامج يهدف إلى مساعدة المرأة على البدء في مشروع صغير ضمن محور التمكين الاقتصادي للمرأة أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، والتى تحظى بدعم كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية خاصة المرأة الفقيرة والمعيلة والمساعدة على تمكينها اقتصاديًا.

وذكر المحافظ أنه تستمر الدورات الواحدة منها لمدة شهر بواقع مرتين أسبوعيًا تساعد على دمج المرأة في المجتمع من خلال مساهمتها في سوق العمل باعتبارها أحد العوامل المؤثرة وذات المردود الإيجابي على نمو الناتج المحلي، وتحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الراغبات فى تلقى التدريب يمكنهن التوجه لجهاز تشغيل شباب الخريجين بالمبنى الإداري بجراج الأوبرا.

وأضاف المحافظ إلى أن المشاركات يمكنهن الحصول على قروض لإنشاء مشروعات صغيرة من خلال برنامج "مشروعك" التابع للمحافظة، والذى يمنح تمويلًا يبدأ من 5 ألاف جنيه بشروط ميسرة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر كما يمنح رخصة مؤقتة لمقر المشروع لحين الانتهاء من التراخيص القانونية.

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