الجيش السوري يسيطر على معرة النعمان

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، أن الجيش السوري سيطر على معرة النعمان من كل الجهات، بحسب مانقلته فضائية "الحدث".وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الجمعة الماضية، بأن فصائل سورية مسلحة مدعومة من أنقرة والمخابرات التركية نفذت حملة مداهمات في منطقة عفرين، بريف حلب الشمالي الغربي.وقال المرصد إن الفصائل أقدمت على اعتقال 12 مواطنًا كرديًا من مدينة عفرين وريفها، بينهم امرأة وعضو في "المجلس المحلي لعفرين"، واقتادتهم إلى جهة مجهولة حتى اللحظة، دون معرفة أسباب الاعتقال.وتقع «معرة النعمان» تقع جنوب إدلب في سوريا، وتبعد عن مدينة حلب 84 كم وعن مدينة حماة 60 كم. تعلو عن سطح البحر بـ496 م.