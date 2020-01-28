شاب ينقذ قططًا من التجمد بكوب قهوة

عثر كندي يعمل في مجال النفط على 3 قطط صغيرة وسط طريق تغطيه الثلوج، وكان يبدو أنها غير قادرة على الابتعاد من أمام السيارة.وأظهر الفيديو، الذي التقط الأربعاء الماضي، «ديوش» وهو يقترب من القطط في الثلج، ويمكن سماعه وهو يتحدث بالكاميرا قائلا: "انظروا إلى هؤلاء الصغار.. لا بأس.. لا بأس. أنتم متجمدون في الجليد هل كنتم هنا طوال الليل؟".وكانت واحدة من القطط الصغيرة متحررة من الجليد، بينما تجمد ذيلا القطتين الأخريين على الأرض، وبمجرد أن رأى ديوش هذا الأمر، توجه إلى شاحنته، وأخذ القهوة الدافئة التي كان قد أعدها لنفسه، وسكبها على ذيلي القطتين ليتمكن من إذابة الجليد وإطلاق سراحهما.لتظهر فائدة جديدة للمشروب الشعبي في العالم "القهوة"، غير معروفة علميا ولا معهودة، ولم تخضع لدراسة سابقا وإنما لتجربة ظهرت نتائجها مباشرة.