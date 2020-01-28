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الثلاثاء 28 يناير 2020 الموافق 03 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«طاقة البرلمان» تبحث مشكلة عدم توافر بنزين 80 بالمحافظات

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 12:26 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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فتحت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عصام بركات، وكيل اللجنة، إشكالية عدم توافر بنزين 80 بمحطات الوقود بكميات كافية، فى ضوء طلب الإحاطة المقدم من النائب سعيد طعيمة.

من جانبه، انتقد النائب سعيد طعيمة، عضو اللجنة، النقص الشديد فى توفير بنزين 80 بمحطات البنزين بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية، في حين أنه قائم ولم يلغ، الأمر الذي يلقي بأعباء على بسطاء المواطنين الذين يستخدمونه لارتفاع الشرائح الأخرى عليهم.

وقال عضو مجلس النواب، موجهًا حديثه إلى مسئولى وزارة البترول: "الناس تقف فى طوابير أمام محطات البنزين للحصول على خدمة، لكنهم لا يجدونها، وهذا يحمل فى طياته إذلالًا لهم، في حين أنهم يدفعون مقابل هذه الخدمة".

وعلق محمد حسن رضوان، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول "الإنتاج" بتأكيده أن إمداد المحطات ببنزين 80 حسب الطلب في ضوء استهلاك المواطنين، لافتًا إلى أنهم بصدد إنشاء محطات جديدة ستركز على بنزين 80 على مستوى الجمهورية.

ووعد نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول، بإرسال قائمة بمحطات البنزين الجديدة المزمع إنشاؤها إلى لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، مع بحث المناطق التى تناولها النواب في طلبات الإحاطة وتزويدها ببنزين 80.

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