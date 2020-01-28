تقديم الرعاية الطبية لـ135 حالة بعيادات وزارة الداخلية مجانًا

وقع قطاع الخدمات الطبية، بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، بالتنسيق مع مسئولي بعض المساجد والكنائس، ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بـ"العجوزة ومدينة نصر والإسكندرية" الكشف الطبي على المواطنين، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.استقبل القطاع الحالات التي بلغت 135 حالة بالعيادات الخارجية بالمستشفيات الثلاثة، وتقديم الخدمات الطبية اللازمة للحالات في التخصصات الطبية المختلفة.