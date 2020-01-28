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الثلاثاء 28 يناير 2020 الموافق 03 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تقديم الرعاية الطبية لـ135 حالة بعيادات وزارة الداخلية مجانًا

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 12:25 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
عمرو المزيدي
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وقع قطاع الخدمات الطبية، بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، بالتنسيق مع مسئولي بعض المساجد والكنائس، ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بـ"العجوزة ومدينة نصر والإسكندرية" الكشف الطبي على المواطنين، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

استقبل القطاع الحالات التي بلغت 135 حالة بالعيادات الخارجية بالمستشفيات الثلاثة، وتقديم الخدمات الطبية اللازمة للحالات في التخصصات الطبية المختلفة.

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