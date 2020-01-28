«صناعة البرلمان» توصى بتسلم قطعة أرض بحلوان لـ«التنمية الصناعية»

أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب في اجتماعها اليوم، برئاسة النائب محمد السلاب، على اقتراح تقدم به النائب فوزى فتى، ووافقت عليه جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة، بشأن تسليم قطعة أرض مساحتها مليون و800 ألف متر مربع بمنطقة كفر العلو بحى حلوان بمحافظة القاهرة إلى هيئة التنمية الصناعية.يأتى ذلك من خلال توقيع بروتوكول بين المحافظة والهيئة يتم بمقتضاه نقل ولاية الأرض إلى هيئة التنمية الصناعية من أجل إقامة منطقة صناعية عليها، وتشغيل الشباب، وإقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر.وتم ذلك بعد مناقشة اللجنة لطلب إحاطة مقدم من النائب رضا البلتاجي، بشأن عدم الانتهاء من إجراءات تخصيص قطعة أرض مساحتها مليون و800 ألف متر مربع بمنطقة كفر العلو بحلوان محافظة القاهرة، والمخصصة كمنطقة صناعية لجذب الاستثمار، وخلق فرص عمل لأهالي المنطقة.